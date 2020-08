Amichevoli femminili: La Fiorentina cala un tris al San Marino. L'Hellas batte l'Inter

Nella giornata di ieri sono andate in scena altre due amichevoli in vista dell'avvio della stagione di Serie A femminile. La Fiorentina ha battuto per 3-0 il neopromosso San Marino Academy con i gol di tre nuovi acquisti: apre Baldi poco dopo la mezzora e poi nella ripresa vanno a segno Sabatino e Piemonte. Vittoria sorprendente invece per l'Hellas Verona che batte di misura la più quotata Inter. Le venete vanno avanti con un calcio di rigore di Sardu e poi con la rete del neo acquisto Jelenic. Per le nerazzurre a segno Tarenzi nel finale.

Fiorentina-San Marino Academy 3-0 (35° Baldi, 54° Sabatino, 85° Piemonte)

Hellas Verona-Inter 2-1 (40° rig. Sardu, 53° Jelenic; 81° Tarenzi)