L’attaccante della Roma femminile Andressa Alves ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Brasile spiegando di essere molto felice della scelta di sbarcare in Italia: “Sono molto contenta di aver scelto la Roma, ho trascorso tre anni al Barcellona e lì avevo ormai raggiunto il limite e volevo una nuova avventura in un altro campionato. - continua Andressa -Sono molto soddisfatta del trattamento ricevuto a Roma, è migliore di quello che ho avuto nel club catalano”.