Andrine Hegerberg chiama Ada in Italia: "Se c'è un buon progetto"

Presente al Festival dello Sport di Trento la centrocampista della Roma femminile Andrine Hegerberg ha parlato della sua esperienza in Italia spiegando di trovarsi meglio che nel Paris Saint-Germain: “Quando ho ricevuto la chiamata da una squadra italiana non sapevo molto del campionato di Serie A. La Roma però mi ha fatto capire quanto tenesse a me e al progetto femminile e così, nonostante tante offerte, sono venuta in Italia e devo dire che ho trovato una struttura migliore che al PSG. Non avevo idea di quanta gente sarebbe venuta a vederci e sono rimasta sorpresa dall’atmosfera e anche dalla reazione su giornali e social. - continua la norvegese come riporta Tuttocalciofemminile - Ada (Hegerberg, Pallone d’Oro in carica NdR) in Italia? In questi casi non dipende tanto da lei, ma dalla qualità del calcio italiano. Quando il prodotto è interessante e competitivo perché non dovrebbe esserci la possibilità di attirare colleghe così importanti”.