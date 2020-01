© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tesseramento a suo modo storico per il calcio femminile. Il Villa San Carlos, formazione della Prima Divisione femminile argentina, ha ufficializzato l'arrivo di Mara Gomez, attaccante 22 enne, prelevata dal Malvinas, squadra che milita in un torneo regionale. Il dettaglio che rende questa operazione unica nella storia del pallone è che la Gomez sarà la prima donna transgender a giocare nella Serie A albiceleste. "In tutte le società in cui ho militato non mi sono mai sentita esclusa" ha dichiarato Mara Gomez al quotidiano El Dia