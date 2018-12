Atalanta Mozzanica, Ardito: "Pari col Milan? Complimenti alle ragazze"

Nell'ultimo turno di campionato il risultato più sorprendente è stato il pareggio fra il Milan capolista (ora superato dalla Juventus) e l'Atalanta Mozzanica. Il tecnico di quest'ultima, Michele Ardito, ha parlato così del risultato ottenuto dalle sue ragazze: "Devo fare solo i complimenti alla mia squadra. Questa settimana avevamo deciso di cambiare il nostro assetto e giocare con questo modulo a rombo, perché abbiamo pensato che giocando con il trequartista potevamo metterle in difficoltà e così è stato. La squadra ha ottenuto meritatamente il pari, ho visto una grande prestazione, un grande impegno da parte di tutte e soprattutto si sono inserite bene le ultime due arrivate. Devono sicuramente lavorare sotto l’aspetto della condizione atletica, ma hanno fatto bene.- continua Ardito come si legge sul sito del club nerazzurro - Manca ancora all’appello Maegan Kelly, ma anche Rizzon che è ancora infortunata e non dimenticherei Fusar Poli che ha fatto bene fino ad oggi, Pellegrinelli che è entrata in campo e ha fatto la sua parte, Anghileri che sta pian piano recuperando, insomma devo fare davvero i complimenti a tutte per quello che stanno facendo, dobbiamo ora iniziare a raccogliere i risultati del nostro lavoro”.