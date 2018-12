Il tecnico dell'Atalanta Mozzanica Michele Ardito ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima gara dell'anno contro la Pink Bari: "Mi aspetto finalmente una continuità da parte della squadra, contro un avversario che non verrà qui sicuramente per farsi una gita. - continua il tecnico come si legge sul sito - Sarà una partita difficile, più difficile di quella contro il Milan, perché quando affronti una grande le motivazioni si trovano da sole e non hai nulla da perdere, mentre col Bari puoi correre il rischio di guardare la classifica e pensare che sia tutto facile, un errore che non dobbiamo commettere.”