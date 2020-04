Atletico, Linari: "Calcio è svago, non solo soldi. Coming out? Ho aiutato tanta gente"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato la duttile Elena Linari, punto di forza della Nazionale femminile e dell'Atletico Madrid.

Un fiume in piena, tra lavoro e vita privata, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni circa la sua omosessualità: "Non era un coming out, era solo importante parlare di omosessualità. Non mi aspettavo che mi venisse qualcuno dietro, ognuno la vive a modo suo, e non c’è un modo giusto o sbagliato. L’Italia rimane culturalmente arretrata per accogliere questo come la normalità. Però ho ricevuto tanti bei messaggi. Sono contenta se parlare della mia storia è servito a rendere più forti altre donne".

Andando poi al calcio: "Io sono una fanatica del calcio. Per me vedere una partita è svago e studio. Sarei contenta se si restituisse al calcio il suo vero valore e si smettesse di dire che è solo una questione di soldi. Il calcio è molto più dei soldi, è piacere per chi lo guarda e per chi lo gioca. È aggregazione. Questo per me è il senso del calcio. A porte chiuse? Sì, mi immagino tanta gente davanti al televisore...".

Nota poi sulla situazione in Spagna: "Sono tornata a Madrid l’11 marzo, quando l’Italia è diventata zona rossa. È stato un dramma scegliere cosa fare. Tutte le compagne di Nazionale tornavano a casa e io? Dall’altra parte, perché ha prevalso il lavoro, non volevo né potevo mettermi contro la società. I miei stanno bene e questo conta. Ho chiamato l’Atletico, lì era tutto normale. Ora siamo tutti in cassa integrazione. Ci siamo accordati per un taglio del 70% per salvare la società e fare in modo che i 450 impiegati ricevessero tutti lo stipendio".