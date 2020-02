vedi letture

Atletico Madrid, Linari: "Il mio spagnolo come quello di Pieraccioni"

Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid femminile, ed ex Fiorentina Women's, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi sento un po' come Pieraccioni che mette la "s" in fondo alle parole! A parte gli scherzi sto imparando la lingua spagnola". Sulla Serie A femminile, poi, aggiunge: "La Juventus è forte, ma ha delle ottime rivali come Milan, Roma e Fiorentina. Io poi ho il cuore viola, e spero che le ragazze riescano a battere il Milan".