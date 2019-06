Australia f, Luik: "Grazie a sacrificio e successi ora tutti ci conoscono"

La centrocampista dell’Australia femminile, avversaria dell’Italia nel girone del Mondiale, Aivi Luik ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Federazione australiana della competizione iridata che inizierà venerdì: “Spero che questa manifestazione possa aumentare l’interesse per il nostro movimento. Qualche anno fa quando scendevamo in campo, andavamo in trasferta spesso la gente ci chiedeva chi fossimo e il calcio era l’ultima cosa a cui pensavano. - contonua Luik come riporta Calciofemminileitaiano.it - Oggi invece le persone ci conoscono e questo è merito dei nostri sacrifici e dei nostri successi. Spero davvero che questa passione per il calcio femminile continui a crescere e che le persone diventino davvero consapevoli di quanto siamo brave”.