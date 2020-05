Baresi: "Papà mi ha trasmesso l'amore per l'Inter. Ci poniamo sempre obiettivi nuovi"

vedi letture

Il capitano dell'Inter Women Regina Baresi ha parlato della crescita della squadra e il suo legame coi colori nerazzurri: “La passione me l'ha proposta mio papà ovviamente, sono i valori che mi ha saputo trasmettere, ha sempre avuto fedeltà per una squadra e una maglia ed è un percorso che ho seguito di conseguenza anch'io. - continua Baresi a Inter Calling - Come squadra ci siamo sempre poste obiettivi nuovi, abbiamo fatto tanti anni in Serie B, eravamo andate in Serie A per poi retrocedere subito e ora siamo tornate. Come capitano cerco sempre di dare l'esempio, sono consapevole ci avere la responsabilità di rappresentare la società, perché tante bambine ci prendono come esempio. Devo fare sempre qualcosa in più sia nei momenti belli sia in quelli di difficoltà”.