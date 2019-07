Bavagnoli: "Stiamo costruendo un calcio diverso, ma comunque ottimo"

L’allenatrice della Roma femminile Elisabetta Bavagnoli intervistata da Sky Sport per la rubrica La Giovane Italia ha parlato del suo rapporto con il calcio e della crescita del movimento femminile: “Per me il calcio è come una famiglia, è stata tutta la mia vita. Mi piace tanto costruire con un gruppo di giocatrici quel quid che serve. È un rapporto molto emozionale di cui le donne hanno bisogno: non ci sono solo campo e tecnica ma anche condivisione. - continua Bavagnoli come riporta Vocegiallorossa.it - Non vorrei mai che l'attenzione e la consapevolezza che il pubblico sta percependo nei confronti del movimento calcistico femminile possano venire a mancare, perché stiamo costruendo un calcio che possiamo considerare sì diverso a quello degli uomini, ma comunque ottimo".