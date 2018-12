Bavagnoli su Solveig-Hegerberg: "Episodio che ci riporta indietro di anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Roma femminile Elisabetta Bavagnoli ha parlato al Corriere della Sera della crescita del calcio femminile commentando l’episodio che ha visto come protagonista Ada Hegerberg alla consegna del Pallone d’Oro: “Episodi come quello accaduto durante la premiazione del Pallone d’oro riportano il movimento indietro di anni. A Modric o a un altro calciatore che ha vinto quel premio non è mai stata fatta una domanda del genere. Ovunque c’è una cultura errata nei confronti della figura femminile. La donna non deve per forza mettersi in mostra. Episodi come questo ti riportano indietro di anni. Si stanno facendo passi in avanti in tutto lo sport femminile, ci sono tante persone che si stanno ponendo nel modo giusto nei nostri confronti, ma ogni tanto ci sono delle persone che deragliano dal percorso. Siamo abituati all’idea che il calcio sia uno sport per maschi e molti parlano senza riflettere, ma in Italia abbiamo avuto esempi significativi di persone, che ricoprivano anche incarichi importanti, che la pensavano davvero in questo modo. - continua Bavagnoli – parlando del futuro – In Italia abbiamo imbroccato la strada voluta da Fifa e Uefa, cioè permettere alle società professionistiche di continuare il percorso di evoluzione del calcio femminile. L’obiettivo non è guadagnare quanto gli uomini, ma migliorare per il nostro status, per avere maggiori tutele. Le società professionistiche ci permettono di migliorare la qualità dello sport, delle strutture, la competenza e la qualità delle persone che giocano a calcio. Questo ci farà diventare sempre più brave e presentare uno spettacolo migliore”.