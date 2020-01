© foto di Insidefoto/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha incontrato a Coverciano allenatori e preparatori atletici delle società di serie A e B femminile dicendosi felice della grande partecipazione, sintomo della crescita del movimento: “Vedere questa grande partecipazione è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un chiaro messaggio, ci sono voglia e passione per far crescere sempre di più il calcio femminile. Insieme possiamo dare un grande contributo per lo sviluppo del movimento. Il livello del campionato italiano si sta innalzando, dal punto di vista del gioco espresso ma anche dell’intensità e degli aspetti tecnico-tattici. L’attenzione mediatica sempre maggiore è una conseguenza che esemplifica al meglio questa crescita. - continua Bertolini come si legge sul sito della FIGC - Il lavoro di oggi vuole sottolineare quanto le giocatrici siano un patrimonio di tutto il movimento del calcio femminile, sia per la Nazionale che per i club, il confronto con voi, che rappresentate le società di appartenenza delle nostre giocatrici, è un valore aggiunto fondamentale”.