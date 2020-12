Bertolini: "Juventus regina della Serie A femminile. Grande partita in Champions"

vedi letture

Milena Bertolini, CT dell'Italia femminile, ha parlato della Serie A donne ai microfoni di 90° minuto. Ecco quanto raccolto da TuttoJuve.com. "È un campionato avvincente dove la Juve è la Regina e favorita. È, però, un grandissimo torneo ma bisogna fare i complimenti alla Juve per come si è comportata nella Women's Champions League. Ha disputato una grandissima partita contro il Lione, ha giocato alla pari ed ha messo in difficoltà le campionesse d'Europa, le più forti del mondo. È la prima volta che una squadra italiana fa questo. Grandi passi in avanti della Juve, complimenti alle giocatrici ed a Rita Guarino".