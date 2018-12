Bertolini: "Nessuno può decidere che uno sport sia maschile o femminile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Nazionale Milena Bertolini durante un incontro con gli studenti di una scuola elementare di San Donato Milanese, ultima tappa di una serie di incontri nell’ambito del progetto Insieme funziona ha parlato degli stereotipi che ancora condizionano il modo in cui si guarda al calcio femminile: “Chi decide che uno sport è per maschi o per femmine? Nessuno può stabilirlo, tutti possiamo diventare bravi allenandoci e impegnandoci. Ognuno di noi ha un proprio talento, basta trovarlo. - conclude Bertolini come riporta il sito della FIGC - È fondamentale organizzare incontri nelle scuole su temi così importanti perché i cambiamenti culturali iniziano dai bambini”.