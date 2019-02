© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato a margine della presentazione del libro “Donne di Calcio” affrontando il tema dell’aumento delle tesserate e del lavoro a livello giovanile: “Iniziare dal vertice è stato importantissimo. La scuola è fondamentale perché è un ambiente in cui le bambine possono praticare calcio in assoluta tranquillità. Il passo successivo è incentivare le squadre di quartiere ad accogliere le bambine e far giocare insieme bambine e bambini porterà grandi benefici a livello sociale e culturale. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Noi come Nazionale cercheremo di far vedere bel calcio e vincere perché attraverso le vittorie aumenta anche il seguito mediatico”.