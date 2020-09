Bertolini: "Serie A più competitiva del passato. Un segnale positivo anche per la Nazionale"

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Tele Reggio della partenza anticipata del campionato di Serie A decisa anche per mettere minuti nelle gambe delle azzurre in vista delle sfide con Israele e Bosnia a metà settembre: “Quello che vive il calcio maschile, lo vive anche il calcio femminile, ma l’aspetto importante è che siamo riuscite a ripartire. Quest’anno paradossalmente le ragazze sono partite prima e questo è fondamentale in vista delle partite della Nazionale visto che così avranno tre gare nelle gambe, dopo un lungo periodo di inattività, in vista degli impegni contro Israele, il 17 settembre a Empoli, e Bosnia, in trasferta il 22 settembre. Bisognerà fare benissimo, dobbiamo farci trovare pronte e avere entusiasmo, ma da quest’ultimo punto di vista le ragazze garantiscono grande entusiasmo. - continua Bertolini come riporta Tuttocalciofemminile - Serie A? Vedo che ci sono delle giovani interessanti che si stanno mettendo in mostra. Vedo un campionato molto più livellato, dove anche la Juventus, che chiaramente è la favorita, trova difficoltà. Ha vinto entrambe le partite giocate, ma lottando e quindi è un campionato interessante. L’aspetto positivo è che la competizione si alza di livello e il nostro movimento, grazie a quanto fatto da Federazione e club, sta portando a un campionato che anno dopo anno migliora sempre più”.