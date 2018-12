Bologna, a Granarolo la nuova casa della squadra femminile

Fonte: bolognafc.it

Il Bologna Fc 1909 e il Comune di Granarolo dell’Emilia annunciano che, per definire gli effetti della decadenza dell’accordo di programma stipulato nel 2012 relativo al progetto di costruzione del centro sportivo sul territorio del Comune, il Bologna Fc 1909 si impegnerà a contribuire alla riqualificazione del già esistente impianto di via Roma. Il Comune di Granarolo per effetto di tale accordo metterà a disposizione del Bologna il centro sportivo ristrutturato per l’attività del settore femminile rossoblù e di alcune squadre del settore giovanile.