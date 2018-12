Bonansea: "Nuove regole e Mondiali hanno migliorato il calcio femminile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus femminile Barbara Bonansea ha parlato della propria carriera da calciatrice e di come sta cambiando il movimento ai microfoni di mypassionfit.com: “Ho iniziato quando avevo tre o quattro anni con mio fratello e mio papà, poi ho iniziato a giocare con i bambini e a lungo sono stata l’unica femmina della squadra. Fino alla seconda media ho giocato a Bricherasio e poi mi sono trasferita al Torino in una società totalmente femminile. Dopo otto anni lì sono stata chiamata al Brescia dove sono rimasta per altri cinque anni e proprio questo passaggio ha determinato la mia consapevolezza di poter seguire la mia passione e che questa poteva diventare il mio lavoro. - continua Bonansea – Il progresso del nostro movimento è iniziato tre anni fa con le nuove norme che obbligano i club professionistici ad avere anche una sezione femminile, poi la qualificazione dell’Italia ai Mondiali è stata determinante a dare nuovo slancio e ora le cose stanno sempre migliorando e l’interesse nei nostri confronti cresce. Ora ci riconoscono anche per strada anche se devo dire che non sono tanto abituata e mi imbarazzo più io di chi si avvicina per chiedere una foto o un autografo. Mondiali? Mi vengono in mente tante avversarie pericolose, ma una su tutte è la Nazionale statunitense, un Paese dove il calcio femminile è lo sport in assoluto più praticato. Ci sono milioni di tesserate e davvero grandi professioniste”.