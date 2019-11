“Fussball ist fur alle da. Frauenteam jetzt” (“Il calcio è per tutti. Ora la squadra femminile”). Con questo striscione i tifosi del Borussia Dortmund nella serata di ieri hanno protestato con la società chiedendo di dare vita a una formazione giallonera al femminile per colmare una lacuna che si fa sempre più pesante con la crescita del calcio in rosa. Il Borussia è infatti una delle poche grandi europee che non ha ancora dato vita a una sezione femminile.