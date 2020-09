Borussia Dortmund, dal 21/22 via alla squadra femminile. Obiettivo: Bundesliga in 10 anni

Il Borussia Dortmund fino a ieri era l’unico grande club di Germania (e l’unico fra le 16 migliori squadre d’Europa) a non avere ancora una squadra femminile, ma dalla prossima stagione le cose sono destinate a cambiare. Il club giallonero infatti, in una lettera ai membri del club, ha annunciato l’intenzione di formare una squadra femminile per la stagione 2021/22 che verrà iscritta nell’ottava serie (Livello B Kreisliga di Westfalen) riservata alle donne. L’obiettivo del Borussia è però quello di portare la squadra in Frauen-Bundesliga nei prossimi 10 anni. Lo stesso percorso intrapreso dai rivali dello Schalke 04.