Bouhaddi, Renard, Majri e Le Sommer. Le 4 stelle per la settima volta sul tetto d’Europa

Fino a ieri sera Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Amel Majri ed Eugenie Le Sommer condividevano con la stella del Real Madrid Francisco Gento il record di sei Coppe dei Campioni/Champions League alzate al cielo. Da oggi però le quattro stelle del Lione sono sole in cima alla classifica delle più vincenti nel massimo trofeo per club continentale. Sette successi, cinque consecutivi, in nove finali. Un dominio inarrestabile delle Lione che ha, da un decennio, nelle quattro francesi la colonna vertebrale della squadra su cui costruire una delle squadre più vincenti e dominanti nella storia del calcio.

Mai messe in discussione nonostante gli arrivi di calciatrici di altissimo livello internazionale, spesso decisive quando la posta in palio è alta: Renard è andata a segno nella prima Champions vinta, Le Sommer è stata protagonista coi suoi gol in ben tre occasioni, compresa la finale di ieri, e Bouhaddi segno il proprio rigore nella finale contro le cugine del PSG risultato poi decisivo per il risultato finale.