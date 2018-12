Brasile femminile, il sogno di Formiga: "Voglio emulare Roger Milla"

Intervistata dal sito della FIFA Miraildes Maciel Mota, meglio nota come Formiga, centrocampista classe ‘78 del Brasile e del Paris Saint-Germain femminile, ha svelato il proprio sogno: giocare e segnare nella prossima Coppa del Mondo che si terrà in Francia il prossimo anno per emulare un mito del calcio mondiale come Roger Milla, il più vecchio marcatore (42 anni) nella storia della Coppa del Mondo. "Ho intenzione di giocare in Coppa del Mondo. Non l’avevo detto a nessuno finora, ma è questo quello che desidero. Sono tornata in Nazionale per necessità visto che nella mia posizione non c’era nessuna calciatrice e il mister mi ha detto che aveva bisogno di me per qualificarsi al Mondiale. Il pensiero che non ci fosse il Brasile in Francia mi ha convinto a dare una mano anche se inizialmente non avevo intenzione di continuare, ma vista la qualificazione mi sono detta di andare avanti. - spiega la calciatrice che potrebbe diventare la prima a giocare ben sette Mondiali (superando Homare Sawa) e la più anziana a giocarlo (superando Christie Rampone) – Avrò 41 anni e sarebbe davvero bello emulare Roger Milla ed entrare nella storia di questo sport. Di lui tutti si ricordano e mi piacerebbe che lo stesso accadesse per me. La mia passione per il calcio è così forte che non voglio fermarmi, ma solo superare gli ostacoli. Credo che questo Brasile sia una buona squadra, abbiamo Marta che è sempre Marta e possiamo senza dubbio vincere il Mondiale anche se le avversarie non mancheranno a partite dalla Francia che è una delle più grandi minacce avendo molte giocatrici di valore e promettenti come per esempio Marie-Antoniette Katoto, che gioca con me nel PSG, che può diventare una delle migliori al mondo, come la nostra Kerolin che se tiene i piedi per terra può arrivare dovunque”.