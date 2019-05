© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dominio dell’Atletico Madrid Feminas in Spagna non si arresta. Nella giornata di ieri infatti le biancorosse hanno vinto il terzo titolo di fila chiudendo la stagione davanti al Barcellona per tre punti. Un successo che parla anche italiano vista la presenza nelle fila delle madrilene del difensore centrale Elena Linari, arrivata in estate dalla Fiorentina, che ha festeggiato il suo primo titolo iberico che va ad aggiungersi ai 3 campionati italiani vinti in passato (due col Brescia, uno con la Fiorentina) alle 3 Coppa Italia (uno col Brescia, due con le viola) e alle due Supercoppa Italiana (entrambe col Brescia) nel suo ricco palmares.