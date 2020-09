Cade un muro in Giappone: Yuki Nagasato giocherà con gli uomini. È la prima a farlo

La stella dal Giappone Yuki Nagasato, classe ‘87, campionessa del mondo nel 2011 e argento olimpico a Londra 2012 nella prossima stagione giocherà in prestito nella squadra maschile dell’Hayabusa Eleven, club di seconda divisione, come riporta L football. Si tratta della prima volte in Giappone, mentre in Europa è storia recente il caso di Ellen Fokkema che giocherà in quarta divisione con il Foarut e prima ancora – nel 2018 – la canadese Stephanie Labbé avesse cercato di unirsi al Calgary Foothills senza però riuscirci a causa del regolamento. Il trasferimento di Nagasato in un club maschile è comunque destinato a entrare nella storia poiché si tratta della prima calciatrice di livello mondiale a giocare con colleghi del sesso opposto.