Cairo guarda al femminile. Padovan suggerisce: “Compra il Torino in Serie C”

Il presidente del Torino Urbano Cairo starebbe pensando nella prossima stagione di sbarcare nel calcio femminile con una propria squadra. A tal proposito Giancarlo Padovan ha suggerito l'acquisto del Torino Calcio Femminile, club che milita in Serie C e di cui il giornalista è stato allenatore dal 2005 al 2008: “Il Torino ha un settore giovanile con una Primavera e dall’anno prossimo vuole fare una Prima squadra, perché ha già in età le ragazze. Poi che partecipi al campionato di A o di B, non ha importanza. - spiega Padovan a Toro News - Fossi Cairo cercherei di comprare il titolo sportivo del Torino Calcio Femminile che gioca in Serie C così da andare subito in Serie B che è una categoria adeguata. Non so quanti soldi servano né quanto il presidente voglia spendere, ma credo sia fattibile. Altrimenti potrebbe partire dalla serie minori con le ragazze già in rosa nella Primavera e provare a salire piano piano come ha fatto l'Inter. Comprare il titolo di una squadra in A? Non mi sembra una strada percorribile”.