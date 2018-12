Calciatrice dell'anno AIC: in lizza Girelli, Bonansea e Guagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della presentazione del Gran Galà del Calcio AIC che si terrà a Milano il 3 dicembre è stata comunicata la lista delle tre candidate al premio di calciatrice dell'anno 2018. In lizza per il prestigioso premio ci sono le attaccanti della Juventus Cristiana Girelli (lo scorso anno al Brescia) e Barbara Bonansea e il difensore della Fiorentina Alia Guagni.