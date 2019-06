© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina intervistato da Il Messaggero ha parlato dello stato del calcio femminile in Italia e delle prossime mosse per farlo crescere ancor di più: “È bello vedere dove sono arrivare le nostre ragazze con quello che negli ultimi sei mesi abbiamo cercato di costruire a livello di brand. Siamo partiti con qualche lacuna, ma abbiamo cercato di colmarla. Professionismo? Deve esserci una condivisione d’intenti con chi ha le responsabilità politiche, serve un riconoscimento per il calcio femminile che al momento è dilettantismo e chi non lo capisce commette un errore di valutazione. L’Italia attuerà la parificazione dei salari non appena ci saranno le condizioni per riconoscerle con il giusto status. - conclude Gravina - Raddoppiare ora il costo del lavoro vuol dire interrompere il progetto di crescita. Serve pazienza, non si può non capire quali siano le leggi di mercato, ma c’è stato un salto in avanti e bisogna continuare su questa strada”.