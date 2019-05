Calcio femminile, Galli lancia l’Italia: 1-0 alla Svizzera al 45°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia femminile chiude avanti di una rete il primo tempo dell’amichevole contro la Svizzera a Ferrara. A dominare sono le ragazze di Milena Bertolini che sfiorano il gol già nei primi dieci minuti con Girelli prima, palla di poco a lato, e Cernoia poi, traversa su punizione dalla destra. La Svizzera fatica a reagire e si espone alle iniziative azzurre che vanno ancora vicine alla rete in un altro paio di occasioni prima della mezzora quando un lancio in profondità innesca Aurora Galli caparbia e fortunata nel vincere due rimpalli prima di trovare il varco giusto per spedire la palla in fondo alla rete. Nel finale altra traversa colpita dall’Italia con Bonansea al termine di un’azione manovrata. Unica nota dolente l’infortunio del terzino Guagni, botta al costato in uno scontro di gioco, costretta a uscire dal campo nel finale del primo tempo.