© foto di Imago/Image Sport

La FIFa ha comunicato il nuovo Ranking femminile a una settimana circa dalla fine della Coppa del Mondo. In testa restano al loro posto Stati Uniti, al primo posto, e Germania, secondo, mentre al terzo sale l’Olanda che scala ben cinque posizioni e sorpassa l’Inghilterra scivolata al quinto posto. Crollano nella classifica Giappone (-4 posizioni) e Corea del Sud (-6), mentre a sorpresa sale una squadra non presente in Francia come l’Islanda (+ 5 posizioni e ora 17° al mondo). Sale di una posizione anche l’Italia che ora è 14°, stessa posizione della squadra maschile.

Queste le prime 20 posizioni del Ranking:

1) Stati Uniti

2) Germania

3) Olanda (+5)

4) Francia

5) Inghilterra (-2)

6) Svezia (+3)

7) Canada (-2)

8) Australia (-2)

9) Corea del Nord (+2)

10) Brasile

11) Giappone (-4)

12) Norvegia

13) Spagna

14) Italia (+1)

15) Danimarca (+2)

16) Cina

17) Islanda (+5)

18) Svizzera

19) Belgio (+1)

20) Corea del Sud (-6)