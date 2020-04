Calcio femminile in lutto. È morto Guenza ex tecnico di Lazio e Italia

Il calcio femminile italiano è in lutto per la morte, a 87 anni, di Sergio Guenza. Ex calciatore cresciuto nelle giovanili della Lazio Guenza si è poi affermato come allenatore della Lazio femminile (allenata dal 1977 al 1980 e poi ancora dal 1982 al 1988 e infine nelle stagioni 1998-99 e 2004-05) con cui vinse quattro Scudetti e tre Coppe Italia e come ct dell'Italia femminile allenata in ben tre occasioni (1979-81, 1989-93 e infine 1995-97) con la quale ha preso parte a tre Campionati Europei (un quarto posto e due secondi posti) e ai Mondiali del 1991 quanto le azzurre arrivano ai quarti.