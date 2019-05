Calcio femminile, Italia-Svizzera le formazioni: c'è Bergamaschi in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia scenderà in campo alle ore 15:00 a Ferrara per l’ultima amichevole prima della Coppa del Mondo. La ct Bertolini decide per il classico 4-3-3 schierando a sinistra in difesa Valentina Bergamaschi, date le non perfette condizioni fisiche di Boattin e Bartoli, con Guagni sulla corsia opposta e la coppia Gama-Linari in mezzo. A centrocampo Cernoia e Galli affiancano la regista Giugliano, mentre in avanti il duo bianconero Girelli-Bonansea sarà affiancato da Mauro al centro del tridente. Nella Svizzera presenti dal primo minuto il portiere Thalmann del Sassuolo e la centrocampista Bernauer della Roma. In avanti la stella Bachmann. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Giugliani; Guagni, Gama, Linari, Bergamaschi; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Mauro, Bonansea. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Bartoli, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Boattin, Giacinti, Tucceri Cimini, Sabatino, Parisi, Rosucci. Ct: Milena Bertolini

Svizzera (4-2-3-1): Thalmann; Maritz, Caligaris, Kiwic, Rinast; Bernauer, Gut; Megroz, Bachmann, Widmer; Reuteler,. A disposizione: Herzog, Calò, Mauron, Stapelfeld, Dubs, Surdez. Ct: Nils Nilsen