Calcio femminile, lascia l'icona O'Reilly: 3 Ori Olimpici e un Mondiale

Al termine della stagione di NWSL, il massimo campionato statunitense che ha appena preso il via, la centrocampista Heather O’Reilly appenderà gli scarpini al chiodo. Lo ha annunciato la stessa centrocampista dei North Carolina Courage - con cui punta a vincere nuovamente il campionato nordamericano – attraverso il proprio profilo Instagram: “Il giorno prima dell’inizio della stagione 2019 vorrei condividere con voi che questa sarà la mia ultima stagione da calciatrice professionista. È stata una carriera lunga e bella, negli ultimi 17 anni ho gareggiato a livelli altissimi, ho giocato contro le migliori calciatrici al mondo e vinto tanti trofei sia con i club sia con la Nazionale USA. - si legge nel lungo post – Il mio serbatoio non è ancora vuoto, non vedo l’ora di aiutare il North Carolina Courage in questa stagione ad aumentare il livello del calcio femminile negli Stati Uniti e a livello globale. E non vedo l’ora che inizi la mia avventura dall’altra parte del campo con Fox per seguire la Coppa del Mondo femminile”.

Lascia così une delle icone del calcio femminile capace di vincere con la Nazionale USA, con cui ha esordito a 17 anni nel 2002, ben tre ori Olimpici (2004, 2008, 2012) e un Mondiale nel 2015. Con 231 partite con la maglia a stelle e strisce – lasciata nel 2016 – O’Reilly è inoltre l’ottava calciatrice più presente nella storia degli USA.