Nella serata di ieri il calcio spagnolo femminile ha fatto registrare un record di cui andare fieri. Al San Mames di Bilbao per assistere alla gara di Copa de la Reina (l’equivalente in rosa della Copa del Rey) fra Athletic Bilbao e Atletico Madrid c’erano infatti ben 48.121 spettatori. Il precedente record apparteneva sempre allo stadio di Bilbao che nel 2003 fece registrare quasi 35mila spettatori per la sfida tra Athletic e Hispalis di campionato (poi vinto dalle Leonesse biancorosse). A rendere ancor più importante questo record di pubblico è il fatto che la controparte maschile, che sta vivendo una stagione negativa, in questa stagione ha raggiunto il massimo di presenze nel derby contro la Real Sociedad facendo registrare 46.884 spettatori.