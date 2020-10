Capotondi: "Il professionismo per le donne tappa fondamentale per la crescita del movimento"

Ospite di Sportlab, per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro e capo delegazione della Nazionale femminile: “Lo status professionistico per le calciatrici? E’ il grande desiderio di tutte ed è ciò che serve per crescere al nostro movimento e attirare i talenti che ci sono in giro per il mondo. E questo è anche un modo per far vedere alle bambine, alle future calciatrici del domani, che esiste un mondo femminile dedicato al calcio. Con anche delle strutture dedicate alle ragazze”.