© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport il presidente del Brescia femminile Giuseppe Cesari ha parlato di quanto dato dalla sua società al calcio italiano e alla Nazionale: “Con il Brescia ho vinto due Scudetti, tre Coppa Italia e 4 Supercoppa. Poi sono arrivate Milan e Juventus e la storia è finita. L’anno in cui è nata la società bianconera avevamo in rosa 22 calciatrici e il 3 giugno siamo rimasti senza squadra, l’anno dopo fui contattato dal Milan a cui cedetti il titolo sportivo e che poi prese circa il 90% delle nostre giocatrici, mentre io ripartivo da zero. - continua Cesari soffermandosi sopratutto sulle calciatrici passate alla Juve – Girelli è una bresciana doc e per anni le ho fatto la corte. Quando poi sono riuscita a portarla da noi abbiamo vinto lo Scudetto. Rosucci è una vera professionista, mentre Boattin una grande calciatrice nonostante il fisico. Bonansea a fine Mondiale mi disse che l’aveva chiamata la squadra più importante d’Europa (il Lione NdR), ma ha rinnovato con la Juve perché stava bene. Gama? È diventata il simbolo del calcio femminile perché è una grande calciatrice e sa come comportarsi. Noi riuscimmo a portarla qui anche se era stata chiamata dal PSG, ma parlammo con Leonardo e lei restò da noi un anno prima di giocare in Francia”.