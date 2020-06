Champions League donne, la Final Eight si disputerà in Spagna

vedi letture

Sarà la Spagna a ospitare la Final Eight, cioè le gare dai quarti di finale in poi, della Champions League femminile. Lo riporta Sky, nelle anticipazioni riportate questa sera in vista del comitato esecutivo UEFA del 17 giugno. In gara non vi è alcuna squadra italiana.

Il programma dei quarti di finale

Atletico Madrid- Barcellona

Olympique Lione-Bayern Monaco

Glasgow City-Wolfsburg

Arsenal-Paris Saint-Germain