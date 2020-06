Champions League femminile, Final Eight nei Paesi Baschi. Finale all'Anoeta di San Sebastian

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha annunciato in conferenza stampa che la Final Eight della Women's Champions League si disputerà nei Paesi Baschi con San Sebastian e Bilbao che vedranno scendere in campo le squadre impegnate dai quarti di finale in avanti. La finalissima sarà disputata all'Anoeta di San Sebastian. Probabile a questo punto che, come accaduto per il maschile, slittino di un anno le finali di Vienna (dove si doveva giocare quest'anno), Goteborg (2021) e Torino (2022).

Queste le gare dei quarti:

Barcellona-Atletico Madrid

Wolfsburg-Glasgow

PSG-Arsenal

Bayern-Lione