© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Champions League femminile al via, oggi sono iniziati i sedicesimi di finale della massima competizione europea: Lione e Wolfsburg hanno iniziato col botto, segnando rispettivamente 9 e 10 gol contro Ryazan e Mitrovica. Vince anche il Bayern in trasferta, mentre il Minsk ha trovato il successo in casa contro lo Zurigo.

14:00 Ryazan-Lyon 0-9

16:00 Minsk FK-Zurigo 1-0

18:00 Chertanovo M.-Glasgow City 0-1

18:00 Mitrovica-Wolfsburg 0-10

18:00 Vllaznia-Fortuna Hjorring 0-1

18:45 Göteborg-Bayern 1-2

19:00 Pitea-Brondby 0-1

19:10 St. Polten-Twente 2-4