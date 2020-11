Champions League femminile, sedicesimi: Juventus-Lione e Fiorentina-Slavia Praga

Sono stati svolti da pochi minuti i sorteggi dei sedicesimi di finale della Champions League femminile. La Juventus se la vedrà con il Lione, mentre la Fiorentina sarà impegnata contro lo Slavia Praga, con le gare d'andata che verranno disputate tra il 9 e il 10 dicembre e il ritorno tra il 15 e il 16. Di seguito il programma completo:

St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)