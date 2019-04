© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri sono andate in scena le semifinali di Champions League femminile. A Lione le campionesse in carica hanno avuto la meglio sul Chelsea, davanti a quasi 23mila spettatori, per 2-1 in una gara molto equilibrata: francesi avanti per 2-0 dopo neanche quaranta minuti grazie alle reti di Cascarino ed Henry e con un sospiro di sollievo nel finale di primo tempo quando Kirby fallisce un calcio di rigore. Nella ripresa però arriva il gol delle inglesi – Cuthbert al 72° - che riapre il match e la qualificazione in vista del ritorno a Londra. Nell'altra gara invece il Barcellona è corsaro a Monaco piegando per 1-0 il Bayern grazie a una rete poco dopo l'ora di gioco segnata da Hamraoui. Anche qui qualificazione ancora aperta anche se le bavaresi saranno chiamate all'impresa in Spagna fra una settimana.

Lione-Chelsea 2-1 (27° Cascarino, 39° Henry; 72° Cuthbert)

Bayern Monaco-Barcellona 0-1 (63° Hamraoui)