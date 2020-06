Chelsea Women, devoluto il beneficenza il premio per la vittoria del campionato

vedi letture

Bel gesto di solidarietà quello della squadra femminile del Chelsea.

La formazione ha infatti vinto il la WSL (Women's Super League, massima serie del campionato inglese di calcio femminile), e ha donato il premio in denaro in beneficenza: l'intero assegno, che ammonta a circa 100.000 sterline, andrà a Refuge, l'ente benefico per la violenza domestica.

Questo perché, come suggeriscono i dati statistici, l'emergenza COVID-19 ha portato a un aumento degli episodi di violenza tra le mura di casa.