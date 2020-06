Chiellini-Livorno è una storia di famiglia. Silvia, sorella di Giorgio, nuova giocatrice amaranto

Il Livorno nella prossima stagione potrà contare nuovamente su un Chiellini, anzi una Chiellini. La squadra femminile amaranto, che milita in Eccellenza, ha infatti trovato l'accordo con Silvia Chiellini, sorella del difensore della Juventus e della Nazionale Giogio Chiellini, che nel club toscano è cresciuto e si è affarmato giocandoci fino al 2004. La calciatrice classe '97, anch'ella difensore come il fratello più famoso, torna in Italia dopo aver giocato negli ultimi anni in Spagna: “Sono stati 4 anni bellissimi in Spagna dove mi sono tolta molte soddisfazioni sia a livello sportivo che a livello universitario. A Murcia ho potuto realizzare il sogno di giocare in Liga nazionale, ora il mio obiettivo è quello di arrivarci con il Livorno, con il club che mi ha cresciuta e che ritengo la mia casa”.