Il capitano del ChievoVerona Valpo Valentina Boni ha parlato in vista del derby contro l’Hellas Verona Women che vale un bel pezzo di salvezza: “Finalmente ci siamo sarà una partita importante non solo per il fatto che è un derby, ma soprattutto per il valore della posta in palio. A noi servono i tre punti per la salvezza matematica e farli nella stracittadina sarebbe ancora più bello ed importante. - continua Boni – L’andata è una di quelle partite che non si dimenticano, una gara che ci ha segnato e cercheremo di vendicare quel risultato. Sabato vogliamo i tre punti, quella è la cosa più importante”.