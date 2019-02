L’attaccante del ChievoVerona Valpo Marta Mason ha parlato del momento in casa veneta partendo dalla sconfitta subita contro la Fiorentina: “Sabato abbiamo giocato un’ottima partita, siamo entrate bene in campo a livello di atteggiamento, abbiamo messo sotto la Fiorentina e l’unica pecca è stata quella di non aver chiuso la partita nel primo tempo. Purtroppo abbiamo sbagliato tre gol e la gara, nel caso in cui li avessimo segnati, avrebbe preso un’altra piega. Rientrando nel secondo tempo sullo 0-0, abbiamo dato loro la possibilità di alzare il ritmo e in più sul finale abbiamo fallito anche un rigore che ci avrebbe dato la possibilità di giocarci il tutto per tutto sul 2-1. - continua Mason come riporta il sito delle gialloblù - Sabato dobbiamo chiudere subito la partita, come avremmo dovuto fare a Firenze, dovremo rivelarci ciniche, non sbagliando niente. Abbiamo il dovere di portare a casa i tre punti”.