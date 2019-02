In vista della gara contro la Fiorentina, il difensore del ChievoVerona Valpo Luisa Faccioli ha parlato sul sito ufficiale del club veneto anche del momento della squadra: “Domani ci aspetta una trasferta sicuramente impegnativa, incontreremo la terza forza del campionato, nonché una delle squadre che esprime il miglior gioco di tutta la Serie A. I tre punti conquistati sabato scorso contro la Florentia sono stati sicuramente importanti per noi, ci hanno restituito entusiasmo, ma ora dobbiamo continuare su questa strada. - continua Faccioli – Abbiamo cercato di prepararci al meglio e a livello mentale non dovremo commettere l’errore di scendere in campo con paura o pensando che sono più forti. Dobbiamo giocare con la consapevolezza che se dimostriamo la stessa intensità e mentalità di sabato scorso, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.