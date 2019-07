© foto di Matteo Bursi

"L’A.C. ChievoVerona comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la società Fortitudo Mozzecane al fine di dare continuità al progetto “Calcio Femminile”, iniziato e sviluppato con entusiasmo nelle scorse stagioni. L’A.C. ChievoVerona comunica, inoltre, che sono aperte le iscrizioni per la Scuola Calcio Femminile relativamente alle nate dal 2003 al 2012". Con questa nota il club veronese rende ufficiale il rapporto con il club veronese per quanto riguarda il calcio femminile dopo l'addio alla collaborazione con il Fimauto Valpolicella.