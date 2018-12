ChievoVerona Valpo, Boni: “Derby? Abbiamo fare di tutto per vincere"

Il capitano del ChievoVerona Valpo Valentina Boni ha presentato il derby contro l’Hellas Verona Women in programma nella prossima giornata di Serie A femminile spiegando di voler uscire da un momento nero: “Ci attende una partita importante per riprenderci da un momento negativo, il derby porta sempre con sé grandi stimoli, quindi penso sia l’occasione giusta per dimostrare il nostro reale valore. Riprendersi a livello psicologico è più difficile rispetto a quando il problema è di matrice tecnica, per questo domani dovremo cercare di stare serene, provando ad esprimere sempre il nostro gioco, in quanto più abbiamo la sfera tra i nostri piedi e più ci divertiamo. Non dovrà poi certamente mancare l’agonismo, una virtù essenziale in un match così emotivamente carico. - continua Boni come si legge sul sito del club veneto - Penso che la partita di Coppa contro il Sassuolo sia un ottimo punto da cui ripartire, il finale non ci ha sorriso, ma abbiamo lottato su ogni palla, mettendo in mostra un atteggiamento positivo che dovremo riproporre anche domani. Abbiamo il dovere di fare di tutto per provare a vincere, onorando al massimo la maglia che indossiamo. Servirà un Chievo più affamato che mai”.