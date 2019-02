La centrocampista del ChievoVerona Valpo Rossella Sardu ha parlato alla vigilia della sfida salvezza contro l’Orobica sottolineando l’importanza vitale di vincere questa gara per allontanare i fantasmi retrocessione: “Penso che sia una partita fondamentale per allontanarci da una posizione in classifica che ci sta un po’ stretta dovremmo però approcciarla con la determinazione e la cattiveria giuste, stando come si suol dire sul pezzo, perché sicuramente non sarà facile. - continua Sardu come riporta il sito ufficiale delle venete - Sono certa che l’Orobica verrà a casa nostra agguerrita per conquistare la massima posta in palio. Sarà dunque una battaglia, anche se non mi va tanto di pensare a loro, ma di quello che possiamo fare noi. Dobbiamo entrare in campo con tranquillità e personalità, facendo valere quelle che sono le nostre qualità. Il finale poi sarà una conseguenza del nostro atteggiamento”.