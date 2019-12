CI femminile, anche la Florentia approda ai quarti: 1^ volta nella storia

Dopo aver scalato le categorie in pochissimi anni, essere approdata in Serie A conquistando una salvezza tranquilla e confermandosi come bella realtà nella stagione in corso, la Florentia San Gimignano scrive un’altra pagina di storia. Con il 3-1 inflitto all’Orobica questo pomeriggio le neroverdi toscane approdano infatti per la prima volta ai quarti di finale della Coppa Italia femminile. Apre la sfida Eva Dupuy dopo quattro minuti, raddoppia Isotta Nocchi al 50° prima che Luana Merli riapra i giochi al 72°. Quattro minuti dopo però Melania Martinovic cala il tris che regala alla Florentia il passaggio del turno.

Pink Bari-AS Roma 0-2 (101° Andressa, 116° Hegerberg)

Empoli-Tavagnacco 1-0 (43° Prugna)

Mozzacane-Juventus 0-8 (18° Caruso, 30°, 45°, 90° Bragonzi, 41°, 59° Maria Alves, 57° Salvai, 86° Giordano)

Roma CF–Sassuolo 0-5 (11°, 81° Ferrato, 24°, 37° Sabatino, 34° K. Dubcova)

Ravenna-Fiorentina 0-5 (21° Bonetti, 45° Mascarello, 67° Thogersen, 73° rig. Parisi, 90° Lazaro)

Inter-Milan 1-4 (66° Alborghetti; 1° Longo, 6° Hovland, 15° Andrade, 37° Conc)

San Marino-Hellas Verona 1-0 (19° Barbieri)

Orobica-Florentia San Gimignano 1-3 (72° l. Merli; 4° Dupuy, 50° Nocchi, 76° Martinovic)

Qualificate: AS Roma, Empoli, Juventus, Sassuolo, Fiorentina, Milan, San Marino, Florentia San Gimignano